В Греции 34 россиян осудили за перевозку нелегалов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Греция вынесла тридцать четыре обвинительных приговора россиянам, причастными к нелегальной перевозке мигрантов, еще семь дел находятся на рассмотрении. Российское посольство в Афинах тщательно отрабатывает каждый случай с задержанными или осужденными в Греции гражданами России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всего сорок один случай сейчас. Тридцать четыре обвинительных вердикта уже вынесены, семь находятся в стадии рассмотрения. Поданы также апелляции. По каждому этому случаю посольство отрабатывает просто "от А до Я", - сказала она в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Захаровой, многие россияне, которые приехали в Грецию на заработки, "попали в настоящую ловушку". "Греция действительно объявила практически войну всем тем, кто занимается такой нелегальной переброской мигрантов, беженцев. И мы прекрасно понимаем, на каких основаниях и почему это решение Афинами было принято. Поэтому наша задача - привлечь внимание наших граждан к тому, что нужно быть бдительными", - уточнила она.

Официальный представитель МИД РФ также добавила, что в подобные ситуации попадают не только граждане России, но и других стран, в том числе Украины. "Это просто такая наша общая беда. Предвзятости на государственном уровне или в плане действий правоохранительных органов, судебной власти - об этом тоже говорить нельзя, потому что мы находимся в плотном контакте и с министерством иностранных дел Греции, и с министерством юстиции, и с другими правоохранительными органами", - отметила она.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщал, что в Греции за перевозку нелегальных мигрантов задержаны около 26 российских моряков. По словам вице-президента, зачастую по аналогичным обвинениям граждане ЕС и Турции в Греции освобождаются от наказания в соответствии с Конвенцией по борьбе с торговлей людьми, согласно которой лицо, введенное в заблуждение работодателем или действовавшее под принуждением, не подлежит ответственности.