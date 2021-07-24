В Ростовской области нашли останки 15 советских и немецких солдат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля./ТАСС/. Останки советских и немецких солдат времен Великой Отечественной войны были обнаружены во время земляных работ в Аксайском районе Ростовской области, сообщили в управлении информполитики правительства региона. По предварительным оценкам, под землей похоронены от 15 до 20 человек.

"Во время проведения земляных работ в Аксайском районе были найдены останки воинов, погибших осенью 1941 года во время наступления на Ростов-на-Дону. В настоящее время на месте страшной находки работает сводный отряд поисковых объединений Дона в количестве 15 человек", - говорится в сообщении. Предполагается, что солдат после боев хоронили жители близлежащих населенных пунктов.

Поисковикам также удалось обнаружить на месте захоронения патроны, детонаторы и каски. "Характер повреждений найденных останков свидетельствует о том, что травмы были получены при жизни, в жестокой схватке. На некоторых черепах следы осколочных ранений, сильно повреждены конечности", - отметил замгубернатора области Вадим Артемов.

Ростовская область - регион, который в значительной степени пострадал от действий нацистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. При правительстве региона действует рабочая группа по документированию нацистских преступлений, а также продолжается реализация федерального проекта "Без срока давности", в котором принимают участие представители поисковых организаций региона.