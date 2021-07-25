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На Урал и Западную Сибирь надвигается похолодание

В Екатеринбурге температура днем опустится до 17-18 градусов
© Валерий Шарифулин/ТАСС,архив

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Аномальное похолодание придет в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Свердловскую области и другие региона Урала и юга Западной Сибири в начале следующей недели. Температура будет ниже нормы на 4-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будет вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры на Урале и на юге Западной Сибири. Уже в понедельник отрицательные аномалии 4-6 градусов будут в Заволжье и на Урале, а во вторник - сохранятся на Урале, но присоединится уже юг Западной Сибири. Речь, в частности, идет про Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменская Кемеровскую области, Алтайский край", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Екатеринбурге максимальная температура днем в период похолодания будет 17-18 градусов тепла, в Омской, Новосибирской, Томской областях - 20-21 градус.

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РоссияАлтайский крайКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьСвердловская областьТомская область
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