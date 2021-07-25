РБК: привитые от коронавируса могут заразиться гамма-штаммом

ТАСС, 25 июля. Вакцинированные от коронавируса все равно могут заразиться гамма-штаммом, прививка защищает только от тяжелого протекания болезни. Об этом в субботу изданию РБК рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

"Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее. Если человек привит, то, либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100% защищены все вакцинированные", - сказала Попович.

Она также уточнила, что гамма-штамм очень заразен, однако летальность в случае заражения данным вариантом ниже, чем при заражении дельта-штаммом. "Вирус развивается, растет, но пока что самые плохие характеристики имеет не "гамма", а "дельта". Поэтому заболеваемость среди привитых вполне возможна - той формой вируса, который распространен", - заключила эксперт.

Обеспокоенность в ВОЗ вызывает продолжающееся распространение в мире всех четырех штаммов, относящихся к категории VOC. Вариант "альфа", обнаруженный впервые в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствовал по состоянию на 20 июля в 180 странах (на две больше, чем неделей раньше). Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Вариант "бета", который был выявлен в августе прошлого года в ЮАР, сейчас присутствует в 130 государствах (на семь больше, чем на предыдущей неделе), а "гамма", который был обнаружен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 75 до 78 стран.