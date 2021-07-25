Сильные дожди прогнозируются в нескольких регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сильные дожди пройдут в Магаданской, Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае, Якутии и республиках Северного Кавказа в ближайшие два дня. На реке Амур обострится ситуация с паводками - на отдельных участках прогнозируется подъем уровня воды почти до опасной отметки, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Якутии, Магаданской области, на Чукотке прогнозируется сильный дождь 25-26 июля, и это будет способствовать тому, чтобы интенсивность бушующих там пожаров уменьшалась. В Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае - тоже сильный дождь и грозы в ближайшие два дня. На севере и юге Красноярского края аналогичная ситуация: дождь, гроза, град. Еще, где сильные осадки, - это Северо-Кавказский федеральный округ", - уточнил он.

По словам Вильфанда, в Ингушетии, Чечне и других регионах СКФО ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер до 20-25 м/с в ближайшие дни.

Опасная гидрологическая ситуация прогнозируется на участках реки Амур - затопление пойм, дорог, посевов и огородов. "За счет дождей, которые выпали ранее, очень сложная ситуация на разных участках Амура. У города Белогорск прогнозируется уровень воды выше опасной отметки 25-26 июля. Вода будет выходить за пойму, будут подтапливаться дороги, огороды, посевы, участки. В Хабаровском крае через три дня уровень Амура будет превышать неблагоприятную отметку. По оценкам, примерно на 50 см будет лишь ниже опасной отметки, то есть очень близко к ней", - рассказал метеоролог.