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Пандемия COVID-19

Эксперт заявил, что недостаток сна уменьшает эффект вакцинации

Это уже было доказано в отношении вакцинации против гриппа и гепатита А, отметил завотделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова Михаил Полуэктов
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Недостаток сна может повлиять на эффект вакцинации. В частности, проблемы со сном могут навредить иммунитету, сообщил ТАСС завотделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

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"Недостаток сна уменьшает эффект вакцинации. По крайней мере, это уже было доказано в отношении вакцинации против гриппа и вакцинации против гепатита А", - сказал он.

По словам Полуэктова, существует масса исследований, которые доказывают, что недостаток сна заметно увеличивает риск инфицирования. "Это значит, что между сном и иммунитетом существует прямая связь. Во время сна происходит укрепление, восстановление иммунитета. В частности, влияние идет на отдельные показатели иммунитета: например, при ограничении времени сна нарушается выработка Т-лимфоцитов, которые участвуют в процессе клеточного иммунитета", - отметил он.

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