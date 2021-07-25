На Алтае к 2024 году появятся почти 150 центров образования "Точка роста"

ТАСС, 25 июля. Почти 150 центров образования "Точка роста" планируется создать в Республике Алтай к 2024 году в рамках нацпроекта "Образование". В новых центрах у школьников появится возможность изучать естественные науки и робототехнику на современном лабораторном оборудовании, сообщила ТАСС исполняющая обязанности министра образования региона Татьяна Бочкарева.

"В 2021 году планируется к открытию 28 центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". Всего в Республике Алтай запланировано открытие 141 центра "Точка роста". В рамках проекта планируются поставки оборудования по химии, физике, биологии, а также дополнительного оборудования. Стандартные наборы включают ученические цифровые лаборатории по физики, химии, биологии, комплекты гербариев, химических реактивов, оборудование для опытов, наборы по механике и робототехники", - сказала Бочкарева.

Она отметила, что также будут докуплены лаборатории по нейротехнологии, физиологии, цифровые микроскопы, учебные роботы-манипуляторы. Благодаря такому оборудованию у школьников сел и малых городов появится возможность выполнять лабораторные работы на уроках и в рамках проектно-исследовательской деятельности.

По словам Бочкаревой, только в 2021 году на эти цели будет направлено 44 млн рублей. Стоимость создания одного такого центра превышает 1,5 млн рублей.

В Республике Алтай функционируют более 180 общеобразовательных организаций, в которых обучаются 38 тыс. 845 школьников.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.