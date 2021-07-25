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В Амурской области умер министр цифрового развития Александр Курдюков

Он находился в больнице после конфликта на турбазе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков умер. Слова соболезнования в своем Telegram-канале выразил губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 17 июля во время отдыха на туристической базе Курдюков во время конфликта получил травмы. С места он был госпитализирован в больницу.

Александр Курдюков родился в Благовещенске в 1981 году, окончил Амурский государственный университет по специальности "Информационные системы (по областям применения)". С января 2021 года являлся министром цифрового развития и связи Амурской области.

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