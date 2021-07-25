Военные начали реконструкцию сухого дока в музее фортификационных сооружений в Севастополе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ приступили ко второму этапу масштабной реконструкции музея фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок в бухте Балаклава в Севастополе. Об этом сообщает в воскресенье МО РФ.

"Начата реконструкция сухого дока, в котором после завершения работ будет размещена подводная лодка 633 проекта, предоставленная Военно-морским флотом (ВМФ) России. Именно для укрытия и обслуживания таких субмарин и создавался в середине прошлого столетия "Объект 825", - сказано в сообщении.

Сухой док представляет собой железобетонный бассейн длинной 100 м, отделенный от акватории морского канала малым батопортом. Объем его подводной части превышает 8 тыс. куб. м, говорится в пресс-релизе.

"Сейчас идет сплошная очистка и обработка дока, простоявшего в морской воде более 50 лет, военные специалисты укрепляют стены камеры, оборудуют новые фундаменты и крепления для установки субмарины", - говорится в сообщении.

К 9 мая этого года силами Минобороны России был завершен первый этап восстановления исторического музейного комплекса. Военные строители воссоздали и реконструировали все основные кластеры, разработали новую концепцию функционирования фондов, создали его объемную карту. Раннее они состояли лишь из настенных баннеров, стендов и витрин с экспонатами.

"Атмосфера аутентичного противоатомного подземного убежища ХХ столетия дополнена современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляции с использованием подлинных экспонатов и артефактов", - говорится в сообщении.

О базе в Балаклавской бухте

Засекреченная подземная база Военно-морского флота создавалась в середине прошлого века для обслуживания подводных лодок и могла выдержать прямое попадание атомной бомбы мощностью в 100 кт, что в пять раз превышает силу удара по Хиросиме.

В конце 40-х годов XX столетия в СССР, после ядерной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, была принята "Комплексная программа по защите основных военных и промышленных объектов от последствий применения ядерного оружия". В ней предусматривалось проведение мероприятий по укрытию населения и важных объектов Севастополя и Черноморского флота. На реконструкцию уже имеющихся в городе подземных сооружений и строительство новых правительством было выделено 322 млн советских рублей.

Согласно проекту в состав противоатомного подземного комплекса должно было войти несколько автономных объектов. В том числе, объект 825 ГТС "гидротехническое сооружение" - укрытие для подводных лодок проектов 613 и 633, специальный цех судоремонтного завода с сухим доком, минно-торпедная часть для приготовления и проверки торпед, топливное хранилище на 9 500 тонн.

В 1958 году проект был доработан и дополнен новой подземной ремонтно-технической базой - арсеналом для хранения и подготовки ядерных боеприпасов. В 1961 году в доке стояла первая подлодка. В канале (длина 602 м) засекреченного объекта могло разместиться семь подлодок.

Заводская инфраструктура была полностью изолирована от внешнего мира с помощью перекрытых подводных шлюзов. Боевые лодки ремонтировались в автономном режиме и выходили через специальный канал прямо в открытое море.

Дизель-электрические подводные лодки следующего поколения (знаменитые "Варшавянки") имели большие размеры, чем подлодки типов 613 и 633. Новые субмарины просто не могли зайти на подземную базу из-за своих габаритов. Так что в 1980-х годах объект 825 ГТС по своему прямому назначению уже не использовался, хотя формально в строю база находилась до 1994 года.

Последняя российская подлодка покинула Балаклаву в марте 1995 года. И город, и порт, и вся гавань полностью перешли под юрисдикцию Украины. Подземный комплекс вывели из эксплуатации и передали местной власти. Все производственные мощности (дорогостоящие станки и оборудование с драгметаллами) вывезли в неизвестном направлении.