СМИ: в Японии задержали мужчину, который разбрасывал в метро листовки с критикой Олимпиады

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Полиция центрального японского города Нагоя задержала мужчину, который разбрасывал в метро листовки с критикой проходящих в Токио Олимпийских игр. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo.

Отмечается, что инцидент произошел поздно вечером в субботу. 59-летний сотрудник одной из компаний в Нагое ехал в метро и выбрасывал из окна листовки, в которых критиковалась Олимпиада.

Полиция задержала мужчину в вагоне поезда. Его обвиняют в причинении ущерба метрополитену. Инцидент не привел к задержкам в движении поездов.

Олимпийские игры в Токио открылись 23 июля и продлятся до 8 августа. Большинство японцев выступают против проведения Олимпиады. 23 июля перед открытием Игр в Токио весь день шли акции протеста, в которых приняли участие несколько сотен человек.