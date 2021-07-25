Сенат Франции изменил и одобрил законопроект о борьбе с коронавирусом

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Сенат Франции в ночь на воскресенье провел голосование по законопроекту о новых мерах борьбы с распространением коронавируса и одобрил документ. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте верхней палаты парламента. В поддержку законопроекта выступили 199 сенаторов, против - 123.

В процессе обсуждения верхняя палата, большинство мест в которой принадлежит оппозиции, внесла в законопроект целый ряд существенных изменений. В варианте, представленном правительством и уже одобренном Национальным собранием (нижняя палата парламента), где основную часть кресел занимают депутаты от правящей партии "Республика на марше", фигурирует положение о широком использовании в стране санитарного пропуска с 30 августа. Как считают сенаторы, эту меру следует ввести 15 сентября, чтобы население и власти могли лучше к ней подготовиться.

Также Сенат изменил статью об обязательности санитарного пропуска для несовершеннолетних: с точки зрения членов верхней палаты, для лиц младше 18 лет такой документ не нужен. В то же время молодежь в возрасте 16 и 17 лет отныне получает право вакцинироваться без разрешения родителей.

Из законопроекта был изъят ряд ограничений для ресторанов и кафе: сенаторы придерживаются мнения, что доступ на открытые террасы возможен без предъявления пропуска. Отменено и положение об обязательном предъявлении подобных документов при посещении крупных супермаркетов.

Важный проект

В целом представленный правительством проект значительно расширяет применение санитарного пропуска и масштабы иммунизации населения. Пропуск должен содержать данные о полной вакцинации или недавнем негативном ПЦР-тесте, а в противном случае - о сформировавшемся иммунитете. Вакцинация же становится обязательной для сотрудников медучреждений, домов престарелых, пожарно-спасательных служб и ряда категорий военных. Не привившимся может грозить увольнение с работы.

Новый документ будет необходимо предъявлять во всех местах проведения культурно-досуговых мероприятий, на выставках, ярмарках и в транспорте. Еще со среды он стал обязательным для доступа туда, где собираются более 50 человек. Сенаторы в своем варианте законопроекта указали, что увеличение количества сфер применения такого пропуска разрешается лишь при условии восстановления в стране режима чрезвычайного санитарного положения, отмененного 1 июня этого года. Они полагают, что его следует ввести на период до 31 октября.

Сегодня законопроект будет передан согласительной комиссии для выработки единого мнения относительно новых мер. Если консенсуса достичь не удастся, Национальное собрание проведет заключительное голосование и законопроект будет принят именно в его редакции. Правительство намерено добиться одобрения документа до конца дня, однако, по мнению радиостанции France info, выработка окончательного варианта может затянуться. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон уже сообщил, что после утверждения парламентом законопроект будет передан на экспертизу в Конституционный совет страны.

Меры по широкому использованию санитарных пропусков были негативно встречены частью населения страны, где уже две недели не прекращаются манифестации протеста. В субботу прошло около 170 таких акций, число их участников по всей республике превысило 160 тыс. человек, а в Париже составило не менее 11 тыс.