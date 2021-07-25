Тайфун "Иньфа" обрушился на острова Чжоушань и подошел к восточному побережью Китая

ШАНХАЙ, 25 июля. /ТАСС/. Тайфун "Иньфа" ("фейерверк" - в пер. с кантонского диалекта китайского языка) достиг в воскресенье группы островов Чжоушань в восточной китайской провинции Чжэцзян и продолжил движение вдоль побережья в северо-западном направлении. Согласно данным местной системы мониторинга тропических циклонов, скорость ветра в центральной части тайфуна упала до 38 м/с.

По прогнозам метеорологов, в воскресенье вечером или в понедельник рано утром тайфун обрушится на побережье провинции Чжэцзян в районе города Шаосин, а также дойдет до нового района Пудун в Шанхае. Тайфун при этом постепенно теряет свою силу.

В провинции Чжэцзян власти эвакуировали из потенциально опасных районов порядка 100 тыс. человек. Несколько тысяч рыболовецких судов укрылись в портах.

Из-за штормового ветра и сильных волн в прибрежных районах провинции Чжэцзян и Шанхая прекращена работа всех туристических объектов, парков и других достопримечательностей. Отменены все рейсы в аэропортах городов Ханчжоу, Нинбо, Шанхай и Чжоушань, временно приостановлено движение поездов по ряду направлений в регионе. В Шанхае закрыли несколько веток метро.

Сообщений о пострадавших или ущербе от ливней и штормового ветра в регионе пока не поступало.