"Аптекарский огород" осенью запустит проект по ландшафтному дизайну дворов Москвы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" в сентябре начнет реализацию проекта "Идеи, преображающие города", в рамках которого школьники и студенты разработают проекты ландшафтного дизайна дворов и зеленных территорий в центре города. Об этом сообщил директор сада Алексей Ретеюм.

"У нас начиная с сентября будет реализовываться замечательный проект вместе с Московской городской думой, который называется "Идеи, преображающие города". Смысл в том, что школьники, студенты и выпускники разнообразных вузов будут в различных номинациях принимать участие в разнообразных проектах по ландшафтному дизайну, например, дворов и других зеленых территорий в центре города", - сказал Ретеюм в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что ботанический сад "Аптекарский огород" будет консультировать участников проекта и предложит локации для разработки проекта ландшафтного дизайна двора. Также Ретеюм предположил, что школьники и студенты смогут сами выбрать территорию.