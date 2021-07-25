Главный военно-морской парад начался в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ начался в Петербурге.

Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин традиционно принимает парад, который проходит в акватории Невы, а также обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

В этом году мероприятие из-за напряженной эпидемиологической обстановки проходит без зрителей.

Парад начался с прохождения группы противодиверсионных катеров, которую возглавляет "Нахимовец". Всего в нем участвуют 54 корабля, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, свыше 4 тыс. военнослужащих, 48 самолетов и вертолетов.