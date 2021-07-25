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Главный военно-морской парад начался в Петербурге

Из-за напряженной эпидемиологической обстановки мероприятие проходит без зрителей
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Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ начался в Петербурге.

Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин традиционно принимает парад, который проходит в акватории Невы, а также обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

В этом году мероприятие из-за напряженной эпидемиологической обстановки проходит без зрителей.

Парад начался с прохождения группы противодиверсионных катеров, которую возглавляет "Нахимовец". Всего в нем участвуют 54 корабля, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, свыше 4 тыс. военнослужащих, 48 самолетов и вертолетов.

' ТАСС/Ruptly'

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-Петербург
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