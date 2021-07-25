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Путин наградил орденами Ковальчука и Кузнецову

В частности, уполномоченный по правам ребенка удостоена награды "за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства"
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденами уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, предпринимателя Юрия Ковальчука и премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Соответствующий указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Кузнецова удостоена ордена Дружбы "за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства". Такую же награду получил глава правительства Камбоджи "за большие заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества" между народами двух стран, следует из документа.

Бизнесмен Юрий Ковальчук награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым", говорится в указе.

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Путин, Владимир ВладимировичКамбоджаРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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