В России за сутки выявили 24 072 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 072, до 6 126 541. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%. В частности, за сутки был выявлен 2 191 случай заражения в Московской области, 1 934 - в Санкт-Петербурге, 534 - в Нижегородской области, 491 - в Свердловской области, 484 - в Красноярском крае. В настоящее время в России продолжают лечение 482 033 человека.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 18 678. Всего уже выздоровели 5 490 634 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,6% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 955 пациентов в Московской области, 1 929 - в Санкт-Петербурге, 489 - в Нижегородской области, 434 - в Пермском крае, 427 - в Свердловской.

Число летальных исходов за сутки возросло на 779 против 799 днем ранее. Всего от инфекции умерли 153 874 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,51%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 77 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 29 - в Иркутской области, 28 - в Нижегородской области, 27 - в Краснодарском крае, 23 - в Пермском крае.

Ситуация в Москве

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 406 против 3 376 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 488 078 заразившихся.

В относительном выражении прирост составил 0,23%.

За сутки в городе было зарегистрировано 103 летальных исхода, всего, по данным штаба, умерли 25 106 заболевших.

Были выписаны по выздоровлению 5 482 пациента. За все время вылечились 1 331 614 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 131 358 человек.