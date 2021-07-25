В РФ впервые с мая снизилось число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снизилось впервые с начала мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Если с 12 по 18 июля штаб сообщал о 174 800 заболевших, то с 19 по 25 июля - о 168 408 (снижение почти на 3,7%). В Москве, которая остается главным очагом эпидемии в стране, за семь дней подтвердили 24 943 новых случая - на 26,4% меньше, чем неделей ранее, и примерно вдвое меньше, чем месяц назад.

При этом смертность из-за коронавируса в России остается на высоком уровне. За последние семь дней штаб зарегистрировал 5 455 смертей от новой болезни против 5 417 за предыдущие. Для страны это уже пятый подряд максимум по числу летальных исходов за неделю.

Показатель летальности продолжает расти - по сравнению с прошлым воскресеньем он увеличился с 2,49% до 2,51%.

Число выздоровевших в стране за неделю возросло на 149 403 против 141 012 за предыдущие семь дней. Однако количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает расти: с прошлого воскресенья оно увеличилось до 482 033 - максимума с 29 января.