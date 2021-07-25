Глава СК предложил регламентировать регистрацию ключей шифрования мобильной связи

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил регламентировать регистрацию ключей шифрования мобильной связи на международном уровне для выявления террористов, общавшихся в мессенджерах.

"Для пресечения подобных преступлений на международном уровне необходимо регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильной связи для эффективного выявления сообщений в мессенджерах, которые используются экстремистами и террористами", - сообщил он в интервью "Российской газете". По его мнению, это позволит создать возможности для получения законного доступа к информации, передаваемой террористами, а также к сведениям об используемых ими электронных устройствах и их местонахождении.

По его словам, необходимо продолжить совершенствование законодательства в сфере противодействия экстремизму в части, касающейся пресечения производства и распространения экстремистских материалов в интернете. "Не секрет, что молодежь, которая в периоды самоизоляции предоставлена сама себе, часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, распространяющих из-за рубежа экстремистскую идеологию и склоняющих отдельных лиц к терроризму", - сказал Бастрыкин.