{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава СК предложил регламентировать регистрацию ключей шифрования мобильной связи

По мнению Александра Бастрыкина, это позволит создать возможности для получения законного доступа к информации, передаваемой террористами

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил регламентировать регистрацию ключей шифрования мобильной связи на международном уровне для выявления террористов, общавшихся в мессенджерах.

"Для пресечения подобных преступлений на международном уровне необходимо регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильной связи для эффективного выявления сообщений в мессенджерах, которые используются экстремистами и террористами", - сообщил он в интервью "Российской газете". По его мнению, это позволит создать возможности для получения законного доступа к информации, передаваемой террористами, а также к сведениям об используемых ими электронных устройствах и их местонахождении.

По его словам, необходимо продолжить совершенствование законодательства в сфере противодействия экстремизму в части, касающейся пресечения производства и распространения экстремистских материалов в интернете. "Не секрет, что молодежь, которая в периоды самоизоляции предоставлена сама себе, часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, распространяющих из-за рубежа экстремистскую идеологию и склоняющих отдельных лиц к терроризму", - сказал Бастрыкин.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
Бастрыкин предложил блокировать сайты с запрещенной информацией за один-два часа
Председатель Следственного комитета считает, что такой способ даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма и терроризма в интернете
Бастрыкин предложил блокировать сайты с запрещенной информацией за один-два часа
Читать полностью