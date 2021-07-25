Бастрыкин предложил блокировать сайты с запрещенной информацией за один-два часа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил блокировать интернет-ресурсы с запрещенной информацией за один-два часа.

"С учетом того, что блокировка ресурсов, содержащих запрещенную для распространения на территории России информацию, занимает достаточно много времени, полагаю необходимым оптимизировать этот процесс, максимально сократив механизм межведомственного взаимодействия, чтобы при обнаружении незаконного содержимого интернет-ресурс блокировался в течение одного-двух часов", - сообщил он в интервью "Российской газете".

По его мнению, такой способ даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма и терроризма в интернете.