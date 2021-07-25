Умер глава НМИЦ гематологии Минздрава Валерий Савченко

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава России Валерий Савченко умер на 70-м году жизни, сообщается в воскресенье на сайте министерства.

"25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и коллектив министерства выразили соболезнования родным и коллегам Савченко.

"Сегодня мировая медицинская наука понесла невосполнимую утрату. Валерий Григорьевич Савченко был не только талантливым ученым и организатором, увлеченным своим делом. Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте. Уверен, что целая плеяда его учеников продолжит то беззаветное служение науке и людям, которым отличался академик Валерий Григорьевич Савченко", - цитирует пресс-служба слова главы Минздрава.

Свои соболезнования также выразила вице-премьер России Татьяна Голикова. "Нас покинул не только выдающийся врач, замечательный ученый и блестящий руководитель, но и уникальный человек, мудрый наставник, надежный товарищ, готовый всегда прийти на помощь. <...> Разделяю боль и скорбь родных и близких Валерия Григорьевича. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.

Валерий Савченко работал в гематологическом научном центре с 1988 года. Под его руководством начались работы по применению трансплантации костного мозга в России, а также была создана уникальная для России врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом. Савченко является автором более 1 450 научных публикаций в отечественной и зарубежной литературе.