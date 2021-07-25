Папа Римский назвал Олимпиаду в Токио сигналом надежды в эпоху пандемии

ВАТИКАН, 25 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск назвал проходящую в Японии Олимпиаду символом надежды и братства в нелегкие времена пандемии коронавируса. Он выступил с традиционной воскресной проповедью перед верующими, которые собрались на площади Святого Петра.

"В пятницу в Токио открылись XXXII Олимпийские игры. Во время пандемии эти Игры посылают сигнал надежды, универсального братства в свете здорового спорта. Да благословит Бог организаторов, спортсменов и всех тех, кто вносит вклад в этот большой праздник спорта", - сказал понтифик.

Как передает агентство ANSA, на площадь пришло особенно много верующих в возрасте, поскольку в воскресенье состоялась месса по случаю впервые отмечаемого Всемирного дня дедушек, бабушек и пожилых людей, объявленного ранее Франциском.

Как стало известно корреспонденту ТАСС из источников в Ватикане, рабочий график Папы Римского максимально сокращен, многие встречи отменены. Не проводятся и коллективные аудиенции по средам, однако они нередко приостанавливались на летний период и в прошлом. Это связано с недавно перенесенной 84-летним понтификом операцией на кишечнике. После хирургического вмешательства под общим наркозом он провел 10 дней в больнице. В настоящее время восстановление продолжается в домашних условиях, Франциск работает в щадящем режиме в своей резиденции - гостинице "Дом святой Марфы" в Ватикане. Как указал источник, от состояния Папы Римского будет зависеть его поездка в Венгрию и Словакию, запланированная на 12-15 сентября.