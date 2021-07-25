Участок автодороги в Амурской области перекрыли из-за разлива реки Томь

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекторы перекрыли участок автодороги "Белогорск - Бочкаревка", соединяющий второй по численности город в Амурской области Белогорск и Серышевский район, из-за разлива реки Томь. Движение осуществляется по объездной дороге, сообщается в воскресенье на сайте администрации Белогорска.

"Томь перекрыла дорогу на Бочкаревку. Во избежание внештатных ситуаций дорога будет перекрыта Серышевским отделом ГИБДД, выезд из города [Белогорска] и в город осуществляется по объездной дороге через Чеховский мост", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при мониторинге гидрологической обстановки на Томи в Белогорске спасатели обнаружили течь в теле дамбы, которая защищает населенный пункт Остров Старица. Спасатели устранили течь, уложив более 400 мешков с песком. Вода успела затопить 146 приусадебных участков в садовом товариществе "Междуречье" в Белогорске. С населением ведется работа по разъяснению действий в случае подъема воды.

"МЧС скорректировало прогноз по Белогорску. Если пару дней назад давали 400-450 см на 26-27 июля, то сегодня прогнозируется 380-400 см на 25-26 июля. Судя по всему, вода стоять и уходить будет долго, в верховьях спад очень медленный. Плюс прогнозируются сильные дожди", - написал в своем Telegram-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, пострадало более 7 тыс. человек.