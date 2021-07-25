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Пандемия COVID-19

WSJ: японская компания начала испытания препарата для лечения больных COVID-19

Речь идет о таблетках, которые нужно будет принимать раз в день

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Японская фармацевтическая компания Shionogi приступила к испытаниям на людях препарата для лечения заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

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Как уточнили представители фирмы, речь идет о таблетках, которые нужно будет принимать раз в день. Они, по словам руководителя Shionogi Исао Тесироги, должны позволить нейтрализовать вирус в течение пяти дней после первого приема.

Испытания препарата, как ожидается, продолжатся до следующего года. В них первоначально примут участие от 50 до 100 жителей Японии. Позднее в этом году число испытуемых будет увеличено. По словам Тесироги, в случае успеха компания рассчитывает начать сотрудничество с какой-либо международной корпорацией с целью распространения таблеток по всему миру.

В публикации отмечается, что фармацевтическая группа Merck и компания Pfizer ранее также начали тестировать препараты для лечения инфицированных коронавирусом.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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