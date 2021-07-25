Город Цюаньчжоу включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

ШАНХАЙ, 25 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила китайский портовый город Цюаньчжоу, расположенный в восточной провинции Фуцзянь, в Список всемирного наследия. Соответствующее решение, как сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа", было принято на проходящей в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь) в онлайн-режиме 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Цюаньчжоу некогда был одним из крупнейших торговых портов, расположенных на историческом Морском Шелковом пути. Особо заметную роль он играл в периоды правления династий Сун (960-1279) и Юань (1271-1368). В общей сложности в заявке на включение в перечень китайской стороной было указано 22 объекта, которые имеют историческую ценность и отражают в совокупности факторы, обеспечившие процветание Цюаньчжоу как торгового порта в период с X по XIV век.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 года. В него включаются представляющие "большую ценность для человечества" художественные, исторические и природные памятники, а также морские объекты. По данным экспертов, внесение какого-либо объекта в этот перечень, как правило, повышает доходы от его эксплуатации за счет увеличения туристического потока и рекламы на 200-300%. После включения города Цюаньчжоу общее число находящихся в списке китайских объектов достигло 56.