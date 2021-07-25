Ни одного заболевшего в российской команде на Олимпиаде. Главное о коронавирусе за 25 июля

Россия
- Всего зафиксирован 6 126 541 случай заражения, из них новых — 24 072. За сутки умерли 779 человек, за весь период — 153 874.
- Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизилось впервые с начала мая (168 408 против 174 800 на прошлой неделе). Однако смертность остается на высоком уровне — количество летальных исходов за неделю обновило максимум в пятый раз подряд (5 455).
- Ни одного положительного теста на коронавирус не выявлено в российской команде с начала Олимпийских игр в Токио.
- Нарушение когнитивных функций — ухудшение памяти и снижение концентрации внимания — после коронавирусной инфекции является нормальным. Период восстановления составляет не менее месяца и является индивидуальным.
- Вакцинацию от коронавирусной инфекции и гриппа лучше проводить с промежутком в месяц. При этом последовательность прививок не играет роли.
Москва
- Всего зафиксировано 1 488 078 случаев заражения, из них новых — 3 406 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 193,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Японская фармацевтическая компания приступила к испытаниям на людях препарата для лечения заразившихся коронавирусом.
- Папа Римский Франциск назвал проходящую в Японии Олимпиаду символом надежды и братства в нелегкие времена пандемии коронавируса.
- Сенат Франции изменил и одобрил законопроект о борьбе с коронавирусом. В новом варианте документа фигурирует положение о широком использовании в стране санитарного пропуска с 30 августа. Также молодежь в возрасте 16 и 17 лет получает право вакцинироваться без разрешения родителей.
- В Словакии приняли закон, который будет действовать в стране при ухудшении эпидемиологической ситуации. Согласно закону, при посещении общественных мест будет требоваться справка об отрицательном тесте на коронавирус, перенесенном заболевании или сертификат о вакцинации.