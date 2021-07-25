Голикова заявила, что к 2030 году в России создадут 36 лабораторий по изучению биоагентов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. В России к 2030 году создадут 36 лабораторий по изучению биологических агентов. Об этом в воскресенье сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия-1".

"Момент, который является очень серьезным, это создание новых лабораторий, современных лабораторий, которые изучают биологические агенты. До 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий", - сказала она.

Голикова также напомнила, что сегодня при выявлении новой инфекции можно в течение ближайших четырех дней после ее обнаружения производить соответствующую тест-систему, которая будет идентифицировать вирус и за четыре месяца создавать вакцины. "К 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю, для того, чтобы понимать и идентифицировать угрозы", - отметила вице-премьер.