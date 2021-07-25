Памятник боровшимся с фашистами казахам установили в Молдавии

КИШИНЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Памятник казахам, принимавшим участие в освобождении республики от фашизма, установили в Молдавии. Об этом рассказал ТАСС в воскресенье один из инициаторов проекта, руководитель координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. По его словам, монумент был установлен на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм".

"Части, сформированные в Казахстане, принимали активное участие в боях за освобождение Молдавии. Ряд уроженцев этой страны были удостоены звания Героя Советского Союза за совершенные в этих местах подвиги", - отметил Петрович.

В торжественной церемонии приняли участие представители Министерства обороны Молдавии, руководители районной и сельской администраций, активисты прибывшего из Казахстана поискового отряда "Майдан жолы", а также поисковики ряда других стран. Открытие было приурочено к завершившейся международной поисковой экспедиции, которая собрала в республике отряды из России, Казахстана, Молдавии и Украины. В течение десяти дней они вели поисковые работы в окрестностях мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм". Он был построен у одноименного населенного пункта в излучине реки Днестр в память об 11 тыс. советских солдат, погибших здесь в августе 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции.

Как рассказал Петрович, в этом году благодаря наладившемуся сотрудничеству между казахскими поисковиками, активистами молдавских отрядов "Август" и Русским историко-патриотическим клубом удалось отыскать родственников и вернуть на родину останки младшего сержанта Ивана Чередника, погибшего при освобождении Молдавии в 1944 году.

По данным поисковых отрядов, на территории республики находятся еще тысячи неучтенных захоронений времен Великой Отечественной войны, включая братские могилы. Ежегодно активисты откапывают останки десятков солдат. Тех, кого идентифицировать не удается, со всеми воинскими почестями хоронят в братских могилах.