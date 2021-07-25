Новая акция протеста против антиковидных сертификатов прошла в Никосии

НИКОСИЯ, 25 июля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Новая акция протеста против использования антиковидных сертификатов SafePass состоялась в воскресенье в Никосии спустя неделю после предыдущей, которая была намного масштабнее и переросла в уличные беспорядки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Полиции пришлось перекрыть примерно 300-метровый участок проспекта Аталассис - важной городской артерии, на которой стоит здание министерства юстиции и общественного порядка, где собрались протестующие. Они требовали отмены как повсеместного использования сертификатов, так и вообще всех "незаконных и неконституционных", по их мнению, указов правительства, а также продления практики бесплатного прохождения диагностических экспресс-тестов, которую власти отменяют с 1 августа, и отказа от системы обязательного 72-часового тестирования невакцинированных сотрудников предприятий.

Участники акции также потребовали, чтобы власти перестали разделять граждан на привитых и не привитых противовирусными препаратами, а также запугивать увольнением с работы невакцинированных жителей острова. Кроме того, они также призвали президента страны, партии и работодателей подписать декларацию, в которой утверждалось бы, что вакцинация от коронавируса не будет для населения обязательной.

Главным объектом критики протестующих было действующее правительство страны во главе с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, которое, по мнению манифестантов, погрязло в коррупционных скандалах. "Долой хунту Анастасиадиса", - звучал один из призывов во время митинга.

Но, несмотря на столь жесткую риторику со стороны демонстрантов, митингующие и представили властей на этот раз разошлись мирно. "Никаких столкновений с полицией не было", - сообщил ТАСС один из правоохранителей, находившийся у западного кордона на проспекте Аталассис. Отвечая на вопрос о том, сколько людей, по мнению властей, собралось у здания Минюста, он сказал: "Мы не занимались точным подсчетом числа протестующих, но нам кажется, что в акции приняли участие порядка 300 человек". Эта оценка отличается от подсчетов самих участников, которые уверяют, что демонстрантов было не менее полутысячи.

Перекрытие вечером в воскресенье проспекта Аталассис создало значительные неудобства для передвижения автомобилистов по формальному пригороду Никосии - Строволосу.

Беспорядки после предыдущей манифестации

В прошлое воскресенье, 18 июля, возле въезда в президентский дворец в Никосии состоялась многотысячная манифестация против решения правительства Кипра о повсеместном использовании антиковидных сертификатов SafePass для прохода практически в любые общественные помещения. Акция протеста завершилась столкновениями с полицией, а участвовавшая в демонстрации группа молодчиков в капюшонах, покинув место протеста, направилась в соседний район Никосии и совершила нападение на здание медиагруппы DIAS, в котором размещается телекомпания "Сигма". Угрожая жизням сотрудников охраны, они ворвались в офисные помещения телеканала и нанесли ущерб собственности на многие тысячи евро. Они также сожгли автомашину на автостоянке телекомпании, бросив в нее бутылку с зажигательной смесью.

В результате столкновений с участниками этих беспорядков пострадали 12 сотрудников кипрской полиции. Семеро из них были госпитализированы, а травмы, полученные двумя правоохранителями были классифицированы как тяжелые. На данный момент полиция задержала 21 человека, причастных, по мнению властей, к разгрому офиса "Сигмы" и к столкновениям демонстрантов с полицией у президентского дворца.