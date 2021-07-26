СМИ: в ряде городов Туниса манифестанты атакуют штабы исламистской партии "Ан-Нахда"

РАБАТ, 26 июля. /ТАСС/. Манифестанты в ряде городов Туниса в воскресенье вечером громят и сжигают местные штабы исламистской партии "Ан-Нахда", чей лидер Рашид Ганнуши является председателем Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент). Об этом сообщает радиостанция Mosaïque FM.

В городе Беджа (северо-запад Туниса) протестующие граждане разгромили региональное отделение партии "Ан-Нахда". В Кебили (запад страны) офис партии исламистов был сожжен группой молодых людей.

В городе Кайруан (северо-восток Туниса) демонстранты разгромили фасад регионального штаба "Ан-Нахды" и сожгли логотип партии.

По данным Mosaïque FM, в воскресенье вечером на улицы некоторых тунисских городов выходят люди, чтобы отпраздновать решение президента Каиса Саида, который 25 июля объявил о приостановлении деятельности АНП, отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. Как ожидается, вскоре правительство на период всего срока действия чрезвычайных мер возглавит другой человек.

В городе Набель (северо-восток Туниса) люди, вышедшие отпраздновать шаги президента, вступили в столкновения с полицией. В сторону сотрудников правоохранительных органов летят камни, они в свою очередь применяют слезоточивый газ.

Стычки манифестантов с полицией произошли в воскресенье в городах Кассерин, Сусс, Сфакс и других. Участники уличных акций требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике.