Опрос: сериал "Мир! Дружба! Жвачка!" лидирует по просмотрам в онлайн-кинотеатрах России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сериалы "Мир! Дружба! Жвачка!" (второй сезон), "Содержанки" и "Дылды" лидируют по количеству просмотров в российских онлайн-кинотеатрах по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в информационном аналитическом агентстве TelecomDaily на основе проведенного компанией исследования.

Согласно исследованию, для которого были опрошены свыше 1,3 тыс. респондентов, второй сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" (видеосервис Premier), "Содержанки" (Start) и "Дылды" (more.tv) стали лидерами по количеству просмотров за первое полугодие 2021 года. В первую десятку также вошли проекты "Вампиры средней полосы" (Start), "Чикатило" (Okko), "Пищеблок", "Топи" (оба - "Кинопоиск HD").

Как отметили в агентстве, большинство пользователей регулярно смотрят фильмы и сериалы: более 60% заходят в онлайн-кинотеатры два-три раза в неделю или чаще. Почти треть опрошенных тратит на просмотр два-три часа ежедневно.

"По количеству просмотров в сумме лидирует видеосервис Premier, у которого, помимо ленты "Мир! Дружба! Жвачка!", еще два сериала набрали больше 20% просмотров в топе первой десятки, а также Start. В целом результатов добиваются те видеосервисы, которые готовы вкладывать в продвижение и рекламу своих сериалов, в том числе по ТВ и в онлайне - Premier, Start, Okko, "КинопоискHD", - заключили в агентстве.