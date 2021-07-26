В МВД заявили, что разрешение на временное проживание для иностранцев неэффективно

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Решение отказаться от выдачи разрешений на временное проживание иностранным гражданам вызвано тем, что данный институт является неэффективным, мигранты получают их для осуществления трудовой деятельности на территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Существующий в настоящее время институт временного проживания исключается. Правоприменительная практика свидетельствует, что данный институт неэффективен. Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, для тех иностранных граждан, которые планируют приобрести российское гражданство, необходимость оформления разрешения на временное проживание перед получением вида на жительство является излишней бюрократической процедурой.

МВД России в рамках мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики подготовило проект федерального закона, который ликвидирует разрешения на временное проживание. Документ предусматривает введение трех миграционных режимов пребывания в России для иностранцев, в рамках которых они могут законно находиться в стране. Речь идет о режиме краткосрочного пребывания (когда иностранный гражданин находится на территории РФ не более 90 дней суммарно в течение календарного года), режиме долгосрочного пребывания (когда иностранец находится в РФ свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), а также режиме постоянного бессрочного проживания.

"Предстоящее реформирование миграционных режимов основано на применении современных подходов с учетом накопленного опыта и анализа применения действующих положений", - подчеркнули в МВД.