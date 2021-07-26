В Якутии построят две школы при помощи механизма государственно-частного партнерства

ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Школы на 670 мест построят в Якутске и Горном районе Якутии с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального министерства экономики.

"В настоящий момент реализуется два соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, созданию и технической эксплуатации двух школьных учреждений на 670 учебных мест. Это республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат на 120 мест в Якутске и школа в селе Бердигестях на 550 мест", - сказали в министерстве. Ввод обоих объектов в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

В ведомстве уточнили, что основное преимущество применения механизма ГЧП в социальной сфере - это кратное увеличение числа вводимых объектов в пределах одного бюджетного цикла и, соответственно, снижение единовременной нагрузки на бюджет республики. Так, в Якутске в 2019 году заработали три школы на 1,4 тыс. мест, построенные по механизму ГЧП, в 2020 году открылась международная арктическая школа - первое на Дальнем Востоке подобное учебное заведение - на 220 учащихся.

Всего в Якутии работает 641 школа, где учится свыше 148,9 тыс. детей.