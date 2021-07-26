WSJ: ученые в США выявляют распространение коронавируса путем анализа сточных вод

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Американские специалисты все чаще применяют метод, позволяющий выявить распространение нового коронавируса в городах страны с помощью изучения сточных вод. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The Wall Street Journal .

Как отмечается в материале, федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США выделили около $33 млн 31 исследовательскому центру на "тестирование сточных вод в ближайшие месяцы". Данный способ предполагает взятие образцов воды из городской канализационной системы и их последующее изучение на предмет наличия вируса. Это позволяет получить представление о том, в какой степени распространилась инфекция, а также понять, растет или снижается число заразившихся.

В публикации констатируется, что данный метод может быть особенно полезен в ситуации, когда люди не желают делать тесты на заражение коронавирусом, поскольку считают, что связанная с пандемией опасность уже в значительно степени миновала. Это также помогает "выявить ранние сигналы вспышки COVID-19". В материале уточняется, что в жидкостях тела коронавирус может быть зафиксирован еще до появления симптомов заражения.

Согласно сведениям издания, указанный способ ранее в текущем месяце был применен в городе Дейвис (штат Калифорния), население которого составляет около 68 тыс. человек. Это позволило установить, что в ряде его районов, вероятно, растет число случаев заражения коронавирусом. В трех районах города позднее развесили объявления с призывами к жителям сделать тесты на заражение.

Метод применялся в США, в частности, в студенческих общежитиях, тюрьмах и других местах, где одновременно проживают много людей. "В некоторых случаях власти далее переходили к индивидуальному тестированию", - говорится в публикации.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 610 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.