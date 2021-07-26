Сборные оставили оборудование юным спортсменам после подготовки к Олимпиаде в Хабаровске

ТАСС, 26 июля. Сборные России по фехтованию и прыжкам на батуте, проходившие подготовку к Олимпийским играм в Токио в Хабаровском крае, оставили свое оборудование региону для развития этих видов спорта. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Дмитрий Чикунов.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил сборные провести тренировочные сборы в Хабаровске - разница во времени с Японией составляет один час, а схожие климатические условия делают город хорошей площадкой для адаптации спортсменов. Подготовку в Хабаровске проходили сборные по фехтованию, прыжкам на батуте, маунтинбайку и велоспорту BMX.

"Есть радостные такие для региона моменты. Сборная по фехтованию оставила свои дорожки и оборудование. Их оставят в Хабаровске для Дворца единоборств. Сборная по прыжкам на батуте оставила батуты, которые отправим в Комсомольск-на-Амуре, где есть сильная школа, из которой выходили чемпионы мира и Европы, России. Для детей занятия на оборудовании, на котором готовились олимпийские спортсмены, должно стать хорошей мотивацией", - сказал Чикунов, отметив, что на этом оборудовании смогут заниматься и взрослые.

Он также добавил, что сборные высоко оценили условия в регионе для подготовки к играм. "Отзывы очень положительные, спортсмены очень довольны инфраструктурой, которой они были обеспечены. Так, сборная по фехтованию занималась на территории туристического комплекса "Заимка", для них там подготовили специальный зал с дорожками для тренировок", - сказал Чикунов.

Министр добавил, что на объектах размещения спортсменов строго соблюдалась меры профилактики новой коронавирусной инфекции - так, практически половина гостиницы, где размещались фехтовальщики, находилась только в их распоряжении, посторонние не допускались. Сборная по прыжкам на батуте занималась в универсальном краевом спортивном комплексе. Специально для них были приобретены новые батуты, оборудование, сетки и пружины, рассказал министр. Велосипедисты готовились на загородной базе "Юность", где трасса похожа на трассу в Токио. Для сборной по велоспорту BMX на набережной Амура в Хабаровске установили специальную рампу.