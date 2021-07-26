В Бурятии поликлиники возобновили плановый прием после стабилизации эпидобстановки

УЛАН-УДЭ, 26 июля. /ТАСС/. Поликлиники Бурятии возобновили плановый прием взрослых пациентов, прерванный в июне из-за сложной эпидемиологической обстановки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в республиканском Минздраве.

С 27 июня по 11 июля в регионе действовал режим карантина, не работали все заведения, учреждения и организации, кроме жизнеобеспечивающих. Также в июне был приостановлен плановый прием пациентов в медучреждениях, около 2,5 тыс. врачей, медработников были мобилизованы для работы в ковидных госпиталях.

"С 26 июля возобновлен плановый прием взрослого населения в поликлиниках медицинских организаций Бурятии. Также уже возобновлен плановый прием в детских поликлиниках", - сообщили в министерстве.

Также после почти месячного простоя открылись театры и кинотеатры, но только для вакцинированных от коронавируса зрителей и при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от общей вместимости объекта. Возобновили работу с 26 июля организации культурно-досугового типа, в музеях можно проводить групповые экскурсии, но при условии одновременного присутствия в зале не более 20 человек.

Вместе с тем до 31 августа 2021 года в Бурятии продолжает действовать обязательный масочный режим и режим самоизоляции для людей, имеющих хронические заболевания, для беременных женщин и неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Дети в возрасте до 14 лет включительно могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. До 8 августа 2021 года включительно под запретом проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, детских игровых комнат, игровых зон, иных развлекательных и досуговых заведениях, приостановлена работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха, компьютерных клубов. Фуд-корты, размещенные в торговых центрах, будут работать только навынос и доставку заказов.

О ситуации с коронавирусом в регионе

В Бурятии зарегистрировано 51 532 случая заражения коронавирусом, из них 223 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 332 пациента, занятость коечного фонда составляет 72,4%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 5 050 человек. Умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 640 человек, из них 10 - за последние сутки.

В Бурятии продолжается вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привиты 249 953 человека, завершили вакцинацию 185 150 человек. Всего в республике планируют вакцинировать 431 580 человек.