В Японии начали принимать заявки на получение паспортов вакцинации

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Японские власти в понедельник начали принимать заявки на предоставление специальных паспортов вакцинации местным жителям, привившимся от нового коронавируса. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

"С сегодняшнего дня муниципальные власти начинают прием заявок на выдачу удостоверений о вакцинации", - отметил он. Като напомнил, что к настоящему времени Япония договорилась с Италией, Австрией, Турцией, Польшей и Болгарией о признании японских паспортов вакцинации, подчеркнув, что МИД продолжает переговоры с другими государствами и рассчитывает на расширение соответствующего списка.

Ранее Като подчеркивал, что применение паспортов вакцинации не должно привести к дискриминации или принуждению к вакцинации. По словам генсека, в первую очередь введение этой практики необходимо для того, чтобы упростить проведение профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса среди тех, кто путешествует за границу.

Японская ассоциация бизнеса (Кэйданрэн) в июне обратилась с рекомендацией к правительству о введении в стране электронных паспортов вакцинации. В японской ассоциации выразили уверенность в том, что введение паспортов вакцинации необходимо для предотвращения распространения нового коронавируса и скорейшего восстановления социально-экономической активности японского общества. Японский бизнес также выступил за то, чтобы привитые получали различные бонусы, включая скидки в кафе и ресторанах.

В то же время в Кэйданрэн подчеркнули, что при создании системы паспортов вакцинации необходимо прописать строгий набор правил, который бы защитил от дискриминации тех людей, кто еще ее не прошел.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Практически завершена иммунизация 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет, а в прошлом месяце в Японии началась иммунизация людей всех возрастных групп. По состоянию на 20 июля в стране 35% населения получили одну дозу вакцины, 23% - две.

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием разработки AstraZeneca пока не проводится.