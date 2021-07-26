В Сахалинской области зафиксировали аномальную по продолжительности жару

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали на Сахалине и Курилах рекордную по продолжительности жару за всю историю наблюдений. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"Такой продолжительной жары никогда не было в Сахалинской области за историю наблюдений", - рассказали в управлении.

Температура воздуха около плюс 30-35 градусов установилась в области в начале июля и держится до сих пор. Осадки при этом не выпадают. В связи с тем, что Сахалинская область является островным регионом и окружена водой, на ее территории наблюдается особенно повышенная влажность. Из-за этого температура воздуха в плюс 30 градусов ощущается человеком в разы сильнее, чем в плюс 40 градусов на материке.