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На Сахалине стабилизировалось состояние воздуха после задымления от пожаров на материке

По данным властей региона, превышений ПДК загрязняющих атмосферу веществ на территории области нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Состояние атмосферного воздуха на территории Сахалинской области стабилизировалось после задымления от природных пожаров на материке, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

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"Состояние атмосферного воздуха стабилизировалось. Фактические концентрации загрязняющих веществ значительно ниже допустимого уровня. По данным автоматического мониторинга атмосферного воздуха по состоянию на утро 26 июля в Сахалинской области превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ ни на одной станции мониторинга не фиксируется. Качество воздуха оценивается в 1-3 бала, воздух чистый", - говорится в сообщении.

Жители Сахалина всю прошлую неделю страдали от сильного задымления от лесных пожаров, которое принесло ветром с территорий Хабаровского края и Якутии. В четверг в нескольких районах острова было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе, затем дым начал подбираться к Курильским островам.

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