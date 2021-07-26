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Мишустин осмотрел рыбоперерабатывающий завод на Курилах

Премьера заинтересовал тот факт, что рыба, которая разводится на заводе и выпускается с него, через три года возвращается в это место

ИТУРУП /Сахалинская область/, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин, который в понедельник начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь, посетил рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" на курильском острове Итуруп.

Ему, в частности, представили цеха по переработке рыбы и производству икры, показали рыболовецкий флот, рассказали о работе организации. Премьера особенно заинтересовал тот факт, что рыба, которая разводится на заводе и выпускается с него, через три года сама возвращается в это место.

Предприятие является поселкообразующим для поселка Китовый. Производственная мощность составляет 500 тонн готовой продукции в сутки. В ассортимент входит горбуша, мороженая кета, лососевая икра - мороженая и пробойная соленая. Число работников предприятия составляет около 600 человек.

На территории комплекса в апреле 2020 года был запущен завод по производству так называемого тука - рыбной муки, которая получается при переработке отходов рыбного производства. Мощность переработки составляет около 150 тонн сырца в сутки, что позволяет получить примерно 30 тонн готовой продукции, а также 11 тонн рыбьего жира из красной рыбы или около 6 тонн из минтая.

Рыбная мука используется для изготовления корма для скота, рыб и домашних питомцев, для удобрения почвы, иногда в пищевой промышленности (добавляется в приправы, чипсы, паштеты, консервы, полуфабрикаты).

О состоянии рыбной отрасли на Курилах

На Курильских островах ведут добычу и переработку водных биологических ресурсов свыше 40 предприятий, численность их сотрудников составляет более 3 тыс. человек. Это около 33% от общего числа работающих в рыбной отрасли Сахалинской области.

Рыбохозяйственными предприятиями, зарегистрированными на территории Курильских островов, в прошлом году добыто около 352 тыс. тонн водных биологических ресурсов, что составило 50% от общего объема по региону.

Сейчас направляются значительные инвестиции на развитие рыбохозяйственного комплекса Курильских островов. На эти средства приобретают флот, модернизируют производство, строят лососевые рыборазводные заводы.

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