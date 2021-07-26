Спасатели завершили работы после паводка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС России завершили аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах Ургал и Усть-Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края, которые пострадали в результате паводка. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели поисково-спасательного отряда (село Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершили аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах Ургал и Усть-Ургал Верхнебуреинского района. Всего за время проведения аварийно-восстановительных работ в населенных пунктах Ургал и Усть-Ургал отработано 228 заявок местных жителей на оказание адресной помощи", - сказали в пресс-службе, добавив, что с помощью тепловых пушек просушено 53 жилых дома, проведена откачка воды из подвалов 46 домов, всего вывезено 780 кубометров мусора.

В МЧС добавили, что за минувшие сутки были проведены работы по расчистке территории и восстановлению поврежденных конструкций в парке отдыха, детском саду и школе, которые находятся в одном здании, восстановили по всему периметру забор, а также оборудовали мостки с подсыпкой, чтобы персонал и воспитанники учреждений могли беспрепятственно перемещаться по территории во время дождя. "Продолжалось оказание адресной помощи местным жителям. Спасатели выносили из домов и помогали утилизировать испорченное водой имущество, вещи, различный мусор, нанесенный паводковыми водами. Совместными усилиями с администрацией сельского поселения организована разгрузка и доставка гуманитарной помощи и продуктовых наборов жителям села", - добавили в ведомстве.

На левобережье краевого центра на островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный остаются подтопленными 13 земельных наделов. В Хабаровском районе остается подтопленным один земельный участок в населенном пункте Корсаково-2. Приостановлена работа паромной переправы Чегдомын - Софийск через Бурею.

Паводки на Бурее и других горных реках в Верхнебуреинском районе начались после сильных дождей в конце прошлой недели. В поселениях Усть-Ургал и Ургал в результате резкого подъема воды затопило 89 домов, три социально значимых объекта, приусадебные участки, внутрипоселковые дороги, повредило мосты. 21 июля вода полностью ушла из населенных пунктов.