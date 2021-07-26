На Камчатке зарегистрирован парогазовый выброс вулкана Шивелуч

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июля. /ТАСС/. Парогазовый выброс с незначительным содержанием пепла зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

"Днем 26 июля 2021 года из вулкана Шивелуч зафиксировали парогазовый выброс, содержащий незначительное количество пепла. Высота выброса составила до 3 500 метров", - говорится в сообщении.

Облако пепла распространилось в восточном направлении от вулкана, минуя населенные пункты. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Высота Шивелуча - 3 283 м над уровнем моря, возраст 60-70 тыс. лет.