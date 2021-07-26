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Каждый четвертый россиянин рассказал, что в его компании нет дресс-кода

Притом 3% компаний сохранили Business look с понедельника по четверг и Сasual friday в пятницу, и только 1% опрошенных говорят, что в их организации до сих пор действует Business look с понедельника по пятницу, свидетельствуют результаты исследования компании Hays и "Русской школы управления"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Почти каждый четвертый россиянин (24%) заявил, в компании, где он работает, нет дресс-кода. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования международной рекрутинговой компании Hays и "Русской школы управления", которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"После пандемии почти у четверти респондентов (24%) в компаниях официальная форма одежды отсутствует. 43% сотрудников говорят, что теперь у них существуют негласные правила дресс-кода, которых принято придерживаться, а 29% отмечают, что сейчас требования к стилю одежды установлены только для сотрудников, которые общаются с клиентами. Лишь 3% компаний сохранили Business look с понедельника по четверг и Сasual friday в пятницу, и только 1% опрошенных говорят, что в их организации до сих пор действует Business look с понедельника по пятницу", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что 58% респондентов говорят, что в их компаниях существовал определенный дресс-код. Из них более чем у половины (52%) это был Business look с понедельника по четверг и Casual friday в пятницу. Почти треть (29%) отмечает, что существовали негласные правила к дресс-коду, которых было принято придерживаться, 10% подчеркнули, что требования к стилю одежды были установлены только для сотрудников, которые общаются с клиентами, и у 9% был Business look с понедельника по пятницу.

Кроме того, 46% опрошенных считают, что изменения дресс-кода положительно повлияли на общую атмосферу в компании. А 45% сотрудников отметили, что эти изменения никак не повлияли, и только 6% заметили, что изменения повлияли на атмосферу негативно.

При этом 43% опрошенных сотрудников считают, что необходимость дресс-кода зависит от индустрии. Треть придерживается мнения, что определенный стиль одежды дисциплинирует, и 11% заявляют, что сотрудники - это лицо компании. А 15% респондентов говорят, что дресс-код мешает свободе самовыражения.

Исследование проводилось среди 1 308 представителей российских и международных компаний, работающих в России.

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