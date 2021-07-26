На юге Норвегии зафиксировали падение крупного метеорита

ТАСС, 26 июля. Жители Норвегии в ночь на воскресенье увидели падение крупного метеорита на юге страны. Об этом сообщает Норвежская метеорная сеть (NORSK).

По ее данным, небесное тело появилось к северу от Осло, направившись на юго-запад, а затем погасло на расстоянии около 23 км над землей. Скорость его достигла 15-20 км/ч.

Кроме того, метеорит создал мощную ударную волну. Эта волна также обнаружена норвежскими сейсмическими станциями, что позволяет определить местоположение небесного тела. Информация о пострадавших или разрушениях не сообщается.