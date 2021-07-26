{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На юге Норвегии зафиксировали падение крупного метеорита

По данным Норвежской метеорной сети, небесное тело появилось к северу от Осло, а затем погасло на расстоянии около 23 км над землей. Скорость его достигла 15-20 км/ч

ТАСС, 26 июля. Жители Норвегии в ночь на воскресенье увидели падение крупного метеорита на юге страны. Об этом сообщает Норвежская метеорная сеть (NORSK).

По ее данным, небесное тело появилось к северу от Осло, направившись на юго-запад, а затем погасло на расстоянии около 23 км над землей. Скорость его достигла 15-20 км/ч.

Кроме того, метеорит создал мощную ударную волну. Эта волна также обнаружена норвежскими сейсмическими станциями, что позволяет определить местоположение небесного тела. Информация о пострадавших или разрушениях не сообщается.

Теги
Норвегия
В Думу внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предлагает законодательно закрепить, что места, используемые для продажи животных, должны соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
Читать полностью