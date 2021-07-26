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Порядка 30 артефактов XII - начала XIX века найдено возле памятника Минину и Пожарскому

Специалисты изучат все находки и передадут их в музейный фонд города

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Археологи обнаружили возле памятнику Минину и Пожарскому в Москве порядка 30 артефактов XII - начала XIX века. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Булыжные мостовые первой четверти XIX века, а также порядка 30 артефактов XII - начала XIX столетий обнаружили столичные археологи на территории возле памятника Минину и Пожарскому. Раскопки начались в мае этого года. Они предваряют реставрацию монумента, которая стартует осенью", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, археологи нашли, в частности, предметы быта москвичей. Среди находок - бронзовая ручка с орнаментом (предположительно, от ложки) и свинцово-оловянная товарная пломба.

"Кроме того, были обнаружены фрагмент подковы и мундштук голландской курительной трубки. Интерес представляют фрагменты керамики, археологи относят их к XII-XIII векам. Специалисты изучат все находки, а затем передадут их в музейный фонд города", - рассказал Емельянов.

Помимо предметов быта и строительного материала, археологи сделали и более масштабные находки. Речь идет о двух участках булыжных мостовых. Их относят к первой четверти XIX века. Участки отличаются друг от друга характером кладки. Это, а также тот факт, что они находились на разных уровнях культурного слоя, говорит о том, что мостовые были выложены в разные десятилетия.

В июне в столице начался археологический сезон. Он продлится до начала октября. В это время проводятся раскопки, наблюдения, исследования. В новом сезоне полевые работы запланированы более чем на 800 площадках. Две трети из них находится на территории ТиНАО.

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