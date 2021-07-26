Режим ЧС ввели в районе Хабаровского края после крушения легкомоторного самолета

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в Хабаровском районе после падения самолета, при котором погибли два человека. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

"Режим ЧС введен в связи с падением самолета с целью компенсации родственникам пострадавших. Соответствующее постановление администрации Хабаровского муниципального района подписано сегодня, 26 июля", - говорится в сообщении.

Самолет упал утром 24 июля вблизи от аэродрома Калинка. Воздушное судно рухнуло при взлете. Мужчина погиб на месте крушения, женщина умерла позднее в медицинском учреждении. На борту судна находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская.

Это уже не первая катастрофа на аэродроме Калинка. В апреле 2020 года в районе Калинки упал самолет Л-142. Командир воздушного судна и три пассажира погибли. В апреле 2019 года рядом с Калинкой разбился самолет Як-18. Погибли владелец самолета и президент федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин.