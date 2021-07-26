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Пандемия COVID-19

В Дании привитым двумя разными вакцинами от COVID-19 предложат привиться третьей дозой

Речь идет о порядка 150 тыс. датчан, получивших в качестве первого компонента вакцину AstraZeneca, а в качестве второго - вакцину либо от Moderna, либо от Pfizer и BioNTech, сообщило в воскресенье вечером Датское радио

ТАСС, 26 июля. Медики в Дании предложат привиться третьей дозой вакцины от коронавируса тем, кто предыдущие две дозы получил разными вакцинами. Об этом сообщило в воскресенье вечером Датское радио.

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Речь идет о порядка 150 тыс. датчан, получивших в качестве первого компонента вакцину британско-шведской компании AstraZeneca, а в качестве второго - вакцину либо от американской фирмы Moderna, либо от американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. Как пояснило Датское радио, ряд стран требует, чтобы туристы были привиты одной и той же вакциной для въезда в них, что может в дальнейшем создать проблемы для тех, кто получил разные вакцины.

Минздрав Дании сообщил, что третья доза может быть предложена этой группе датчан после завершения программы вакцинации.

"Медицинские власти полагают, что с точки зрения здравоохранения лучше всего будет предложить еще одну дозу мРНК- вакцины (Pfizer или Moderna) людям, которые получили первым препарат от AstraZeneca, а вторым - вакцину на основе мРНК", - сказали Датскому радио в министерстве.

В Дании препарат от AstraZeneca получили в основном медработники, в апреле власти страны первыми в мире изъяли вакцину этой компании из национальной программы вакцинации после сообщений о связи вакцины с образованием тромбов.

Всего к настоящему моменту в Дании полностью вакцинирована половина населения - свыше 2,9 млн человек.

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ДанияПандемия COVID-19
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