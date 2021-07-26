{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жители Тюмени начали жаловаться на запах гари

В настоящее время в регионе зафиксирован только один действующий лесной пожар, сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса области

ТЮМЕНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Жители Тюмени в понедельник утром начали жаловаться на установившийся запах гари. Однако в регионе зафиксирован только один действующий лесной пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

"За последние сутки лесных пожаров не зафиксировано. Есть действующий пожар в Ялуторовском районе. Возможно, оттуда [идет запах гари]", - сказали в департаменте.

В понедельник, 26 июля, в Тюмени прогнозируется до плюс 20 градусов, без осадков, ветер западный 7-12 м/с.

Теги
РоссияТюменская область
В Думу внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предлагает законодательно закрепить, что места, используемые для продажи животных, должны соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
Читать полностью