Жители Тюмени начали жаловаться на запах гари

ТЮМЕНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Жители Тюмени в понедельник утром начали жаловаться на установившийся запах гари. Однако в регионе зафиксирован только один действующий лесной пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области.

"За последние сутки лесных пожаров не зафиксировано. Есть действующий пожар в Ялуторовском районе. Возможно, оттуда [идет запах гари]", - сказали в департаменте.

В понедельник, 26 июля, в Тюмени прогнозируется до плюс 20 градусов, без осадков, ветер западный 7-12 м/с.