В Думу внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в нижнюю палату парламента законопроект о запрете торговли животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках. Об этом депутат сообщил ТАСС в понедельник.

"Сегодня внес в Госдуму законопроект, направленный на запрет продажи животных через зоомагазины и птичьи рынки. Механизм запрета - установление требований к местам продажи животных", - сообщил Бурматов.

Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. В частности, Бурматов предлагает законодательно закрепить, что места, используемые для продажи животных, должны соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Как ранее объяснял депутат, установление требований к местам продажи животных фактически будет означать запрет такой торговли в зоомагазинах и на птичьих рынках, где животные содержатся "в безобразных условиях".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в законе сегодня не установлены требования к местам продажи животных, в результате чего в зоомагазинах и на рынках они содержатся "в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм".

Ранее в кабмине поддержали законопроект, но высказали ряд замечаний, которые автор инициативы учел перед ее внесением.