Голикова: в России существует более 30 тыс. вариантов программ социальной поддержки

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. вариантов мер социальной поддержки действуют в России на сегодняшний день. Об этом заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия-24".

"На примере материнского капитала, собственно, мы и начали отрабатывать вот этот институт, который сегодня приобрел статус стратегической инициативы и получил название "Социальное казначейство". За достаточно короткий период мы собрали в системе Пенсионного фонда все на сегодняшний день причитающиеся нашему населению социальные льготы, выплаты, меры социальной поддержки - они по-разному везде называются. Сейчас мы имеем базу не только федерального уровня, но и уровня субъектов и уровня муниципалитета. Для чего нам это нужно было? Нам это нужно было для того, чтобы мы поняли основания, по которым эти меры социальной поддержки назначаются, кто имеет право их получать. Выяснилось, что их [мер поддержки] порядка 387, модификаций этих 387 [пакетов мер] более 30 тыс.", - сказала она.

Социальное казначейство - это механизм предоставления мер социальной поддержки, основная цель которого - сделать так, чтобы получать социальную поддержку было просто, по заявлению или даже без него, без сбора справок и документов от гражданина. Согласно утвержденному перечню, сведения о дееспособности граждан будут передаваться для портала "Госуслуги" в целях обеспечения гарантированного соблюдения прав граждан на получение услуг.