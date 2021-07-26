В Приморье выявили второй очаг распространения африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля. /ТАСС/. Специалисты государственной ветеринарной инспекции Приморского края выявили второй в регионе действующий очаг распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщила в понедельник пресс-служба правительства Приморья.

"В поселке Кавалерово Приморского края обнаружили африканскую чуму свиней. В ближайшее время в хозяйстве будет введен карантин. Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморского края, в данный момент проводятся мероприятия по локализации и предупреждению заболевания. На сегодняшний день еще один очаг африканской чумы свиней действует в деревне Ястребовка Партизанского района, где из-за вируса был введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении.

По словам руководителя инспекции Дмитрия Кузина, которые приводятся в сообщении, хозяин мог занести инфекцию вместе со скошенной травой, которая была заражена дикими кабанами. Сейчас в поселке выставлен дезбарьер.

Всего с начала года в Приморском крае выявлено 15 очагов АЧС, 13 из них ранее были оздоровлены.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.